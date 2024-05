"¿Quieres aparecer en un vídeo": MrBeast comienza a seguir a Ibai y le propone una colaboración

MrBeast e Ibai no necesitan presentaciones. Cada uno de ellos es el mejor en lo suyo: el estadounidense es el youtuber más grande del planeta, mientras que el español tiene el honor de ser la persona que más viewers ha conseguido juntar en un solo directo. Por eso mismo, la comunidad lleva mucho tiempo deseando que ambas leyendas de la creación de contenido se junten para hacer algo, ya sea un vídeo o un directo.

Esto podría estar más cerca que nunca. Y es que, durante las últimas horas, pudimos ver cómo MrBeast comenzaba a seguir a Ibai en Twitter/X. De hecho, fue el streamer vasco el encargado de hacérnoslo saber. Pero aquí no acaba la cosa, ya que parece que el estadounidense comenzó a seguir a Ibai con un objetivo muy claro.

MrBeast no se lo pensó dos veces. "¿Quieres aparecer en un vídeo?", preguntó a Ibai en Twitter/X. Por supuesto, la propuesta ha causado un revuelo enorme, generando todo tipo de comentarios al respecto. No es de extrañar: un vídeo entre ambos creadores de contenido rompería Internet, no tenemos ningún tipo de duda. Eso sí, por el momento Ibai no ha respondido a la pregunta de MrBeast, así que no sabemos qué puede salir de todo esto.

Aún así, no es difícil de imaginar que el español aceptará. Al fin y al cabo, no todos los días se recibe una oferta para colaborar con el youtuber más grande del mundo. Además, todos sabemos que Ibai es fan del contenido de MrBeast, ya que, en múltiples ocasiones, le hemos visto reaccionar a sus vídeos. Ojalá pronto podamos conocer más detalles sobre esta más que posible colaboración, porque de concretarse sería un bombazo histórico. Parece que, sea como sea, MrBeast está cada vez más cerca de la comunidad hispanohablante.