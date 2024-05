¿Tratado de paz? TheGrefg confirma que ha hablado con Ibai por privado: "No quise liarla tanto"

Han sido unos días moviditos en Twitch. Primero, Westcol se enzarzó con Ibai después de que este último dejase caer que Alofoke —creador muy cercano al colombiano— utiliza bots. Después, TheGrefg salió en defensa de Alofoke y de Westcol, alegando que, además, "a Ibai se le da muy bien hacer que otro diga cosas que él no quiere decir". De esta forma, el murciano quiso dar a entender que a Ibai le va mucho aquello de tirar la piedra y esconder la mano.

Por supuesto, al vasco no le sentaron nada bien estos comentarios, por lo que terminó por bloquear a TheGrefg en Twitch y por dejar de seguirle en Twitter. Esto causó un enorme revuelo en redes sociales, donde muchos anunciaban la ruptura total de las relaciones entre Ibai y TheGrefg. Ahora, el murciano ha vuelto a hablar sobre el tema en directo, aclarando varios puntos.

"Yo solté un comentario que es un poco un palo a Ibai, pero no lo dije con mala intención. Lo dije no para liarla tanto, sino como a veces Ibai me ha dicho cosas a mí. No es algo tan malo, lo que pasa es que ahora mucha gente me ha nombrado el defensor de Westcol y de Alofoke y tampoco es así. Yo solté un comentario porque me lo pasó alguien del chat, nada más", comentó TheGrefg.

Además, el streamer también aseguró que ha hablado con Ibai por privado: "Hemos hablado por privado, cada uno tiene su punto de vista y ya está, no hay que darle más vueltas [...] Tengo un problema y es que no me callo nada. Cuando eres así, pues te pasan cosas". Así pues, TheGrefg ha optado por quitarle hierro al asunto. Sin embargo, no sabemos nada acerca de la opinión de Ibai acerca de todo esto y, de hecho, dudamos de que lleguemos a saberla en algún momento. Al menos, por ahora, parece que las aguas se han calmado un poco.