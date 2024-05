TheGrefg critica los comentarios de Ibai hacia Westcol y Alofoke: "A Ibai se le da muy bien hacer que otro diga cosas que él no quiere decir"

Durante el día de ayer se hizo muy viral un clip de Westcol en el que al colombiano no le temblaba el pulso a la hora de llamar "rata" a Ibai Llanos. ¿El motivo? Otro clip en el que el streamer vasco había acusado indirectamente a Alofoke de utilizar bots en Kick durante sus retransmisiones, algo que no gustó en absoluto a Westcol.

Este cruce de acusaciones hizo que, por supuesto, estallase la guerra en redes sociales. Sin embargo, no sabíamos que todavía faltaba un contendiente más para avivar el fuego. Estamos hablando de TheGrefg, ya que el murciano ha salido en defensa de Alofoke y Westcol y se ha mostrado bastante crítico con las indirectas lanzadas por Ibai Llanos recientemente.

"A Ibai le ha jugado en su contra algo que siempre hace. A mi no me sorprende [...] Yo estuve viendo la final four de la Kings League Américas en el directo de Ibai, Spursito y Mario. Y de repente va Ibai y pregunta: "Oye, Spursito, ¿tú crees que Alofoke usa bots?" Es algo que él hace mucho. A Ibai se le da muy bien hacer preguntas en las que pretende no decir algo y que lo diga otra persona por él", explicó el presidente de Saiyans en su último directo.

"Eso Ibai lo hace mucho. Con la gente de su alrededor tira preguntas que él mismo no quiere responder para que las responda otro y él irse de rositas [...] Esto le ha sentado muy mal a Alofoke y Westcol. Cuando entraron en la llamada tenían cara de póker", continuó argumentando TheGrefg.

Parece que la tensión entre el Alofoke, Westcol e Ibai no va a rebajarse pronto. Veremos si este conflicto no escala aún más y las agua se calman. Con el mundial de la Kings League llegando próximamente parece complicado que algo así suceda.