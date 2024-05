Westcol se cansa y arremete contra Ibai: "Es una rata"

Westcol no tiene pelos en la lengua. Parece que últimamente el creador de contenido colombiano está librando una cruzada particular, cargando contra algunos de los mayores streamers de habla hispana. En esta ocasión, el foco de sus críticas ha sido Ibai Llanos, quien, supuestamente, lanzó alguna que otra pullita a Westcol.

En un reciente directo, Ibai dejó caer que Kick muestra el número de espectadores que quiere. Además, ha cargado contra un streamer (de quien no ha dicho el nombre) que, según el vasco, utiliza bots en sus directos. La comunidad ha interpretado que el streamer al que Ibai estaba haciendo referencia es nada más y nada menos que Westcol, quien ha decidido responder de forma muy contundente.

"Ibai es una rata para mí. Me está dando rabia. Yo le he tratado siempre con respeto, hablando claro y siempre con respeto. Dice que Alofoke también usa bots. ¿Cómo va a usar Alofoke bots? Y él no puede ver que otro tenga más viewers que él porque usa bots. ¿El único que puede tener gente aquí es él? Uno no puede tener visitas porque tiene bots. Quítenle la duda a Ibai de una vez, muéstrenle cuál era mi media de viewers en Twitch", dijo el colombiano, a quien no le ha temblado el pulso ni un momento.

Pero aquí no acaba la cosa: "En Twitch yo metía 100.000 personas durante 4 días seguidos. Yo estaba pegado en Twitch antes de irme a Kick. Entonces, ¿qué? ¿Uso bots en todos lados? Qué pereza. Nos ha tirado a Alofoke y a mí. Eso es arrogancia y sentirse opacado. ¿Qué tiene de malo que otra persona tenga viewers? Pero si Ibai clava 4 millones de viewers, él no usa bots…".

Si bien no se ha confirmado que el ataque de Ibai fuera dirigido a Westcol y a Alofoke, lo cierto es que esta teoría tiene todo el sentido del mundo. ¿Responderá el español a las palabras del colombiano? Ibai no es alguien que suela meterse en demasiados líos de este tipo, por lo que lo más esperable sería que no lo hiciera. Aún así, el debate está servido.