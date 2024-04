Ibai y su desencanto con el ambiente de la Kings League: "Ya no es lo mismo, se ha perdido la magia"

El pasado sábado se celebró la gran final de la Kings League de España en el WiZink Center de Madrid, donde Saiyans FC, el equipo de TheGrefg, se alzó campeón. Ahora, la liga se encuentra en un breve hiatus hasta que arranque el Mundial el próximo 26 de mayo. No obstante, la Kings League siempre da de qué hablar y, en esta ocasión, han sido unas declaraciones de Ibai Llanos las que han abierto la caja de Pandora.

En lo que llevamos de año, hemos podido comprobar cómo el nivel de implicación de Ibai con algunos de los compromisos de la Kings League —no con su equipo, con el que sigue al pie del cañón— ha bajado notablemente. Y es que el vasco ha estado ausente en varios de los programas de la Kings League. Ahora, al fin, ha explicado qué le ocurre con la liga y sus programas oficiales.

Durante su paso por el canal de Twitch de Poloteli, Ibai ha dejado caer que se siente decepcionado con el ambiente que hay en los programas de la Kings League, asegurando que antes era mucho mejor. "El ambiente que ha habido en la Kings League este 2024 no me ha llamado mucho a estar en los programas. El otro día estuve en uno y está tan alejado de lo que era antes que no es lo mismo. Se ha perdido esa magia. Si quieres voy los lunes al programa, pero no va a ser lo mismo", ha explicado.

"Antes éramos 5 en el plató, ahora somos 24. No apetece ir a los programas. Si queréis puedo ir al programa el lunes como quien va a fichar al trabajo, pero es que no apetece. Y no es culpa de Oriol, ni de la Kings League, ni del del chat, ni de nadie. Creo que hay que seguir yendo a los programas, hay que seguir haciendo cosas, pero, repito, no es lo mismo", zanjó Ibai. Parece que se están viviendo tiempos complicados en la Kings League. ¿Volverá a ser todo cómo antes en algún momento? Estamos con Ibai: parece difícil.