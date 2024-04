TheGrefg quiere seguir los pasos de Perxitaa y se plantea vender una parte de Saiyans: "No me está dando dinero"

El pasado fin de semana Saiyans FC se proclamó campeón del último split de la Kings League. Por supuesto, esta victoria no solo fue celebrada por los jugadores, sino también por TheGrefg, el presidente del equipo. Sin embargo, a juzgar por las palabras del murciano, no todo son alegrías en la Kings League.

Y es que Grefg ha comentado en su último directo la posibilidad de seguir los pasos de Perxitaa y Los Troncos y vender una parte de Saiyans FC, al afirmar que su proyecto en la Kings League no le está generando beneficios: "Cada proyecto me gusta mirarlo también por la rentabilidad y, ahora mismo, Saiyans no me está dando dinero. ¿Vosotros estaríais de acuerdo con que vendiera una parte de Saiyans".

"Vender una parte del club por 600.000 euros, como ha hecho Perxitaa, un 15%, mientras sigues siendo el máximo accionista y sigues haciendo lo que quieras, es muy interesante. Así puedes tener a los jugadores muchísimo mejor, con una condiciones y unos servicios mejores", ha explicado el presidente de Saiyans.

Parece que a la afición del equipo no le ha gustado mucho esta idea. No obstante, el plan propuesto por Grefg tiene todo el sentido del mundo. Al final, una inyección de capital tan importante permitiría que el proyecto creciese y fuese aún más ambicioso. Algo que no solo beneficiaría a Saiyans o al bolsillo de TheGrefg, sino también a la propia Kings League.

Sin duda, parece que la decisión de Perxitaa de vender parte de Los Troncos ha sentado las bases para que otros equipos puedan llegar a plantearse una operación similar. Podemos estar seguros de que TheGrefg no será el único en proyectar esta idea, una idea muy interesante que puede abrir nuevos escenarios de crecimiento para los equipos, los jugadores, los presidentes y, en resumidas cuentas, para la Kings League.