TheGrefg descubre en directo que Ibai le ha bloqueado en Twitch y le ha dejado de seguir en Twitter: "Me habla cuando le conviene"

La relación entre TheGrefg e Ibai Llanos siempre ha tenido altibajos. Ambos streamers nunca han tenido problemas para colaborar a nivel laboral, pero por todos es sabido que amigos, los que se dice amigos, no son precisamente. No obstante, antes existía entre ellos un cierto aire de cordialidad que ahora dudamos mucho que pueda continuar. Y es que Ibai Llanos, tal y como se enteró TheGrefg en pleno directo, ha bloqueado al murciano en Twitch y ha dejado de seguirle en Twitter/X. Pero, ¿qué ha ocurrido?

Hace tan solo unos días, estallaba un cruce de acusaciones entre Westcol e Ibai. En resumen, el vasco acusó al colombiano y a su compañero Alofoke de utilizar bots en Kick. TheGrefg salió en defensa de los creadores de contenido latinoamericanos y en su argumentación llegó a afirmar que "a Ibai se le da muy bien hacer preguntas en las que pretende no decir algo y que lo diga otra persona por él". Parece ser que este tipo de comentarios no han sentado bien al streamer vasco, quien, a raíz de esto, decidió cortar relaciones con Grefg.

Como ya hemos mencionado, Ibai optó por bloquear al presidente de Saiyans en Twitch y dejar de seguirle en Twitter/X, algo de lo que el propio Grefg se daría cuenta en directo. Por supuesto, al murciano no le ha hecho mucha gracia la situación, llegando a asegurar lo siguiente: "Ibai me habla por privado cuando le conviene". "El otro día me envió el tiktok en el que digo lo de Alofoke, como pidiéndome explicaciones [...] Mira Ibai, dije lo que tenía que decir y ya está", continuó.

No sabemos si ambos streamers hablarán por privado para resolver las cosas, pero todo parece indicar que la relación entre Ibai y Grefg está rota. Veremos cómo actúan entre sí cuando tengan que coincidir a la fuerza por motivos profesionales, ya sea en la Kings League o en los esports.