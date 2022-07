Las redes critican a TheGrefg por presentar la camiseta de la selección española viviendo en Andorra

Con la tristeza en el cuerpo de ver a la selección española femenina caer en cuartos de final contra Inglaterra, la RFEF ha presentado la equipación que lucirá España en el mundial de Qatar, que se celebra a finales de año. Para ello, han contado con dos youtubers españoles. Spoiler: sale mal.

A través de sus respectivos canales de Youtube y Twitch, DjMariio y TheGrefg presentaron por sorpresa la primera y segunda equipación que lucirá la selección española. Según el propio Gref, la idea era llevar la camiseta en su directo y que la gente se diese cuenta por sí misma.

La primera equipación, el clásico rojo y amarillo, ha obtenido un sí rotundo por parte de los más futboleros. Sin embargo, peor suerte ha corrido la segunda equipación (que llevaba DjMariio), en tonos azules, ya que no ha sido muy popular y ha dado pie a varios memes.

A las críticas por la simpleza a la hora de presentar las camisetas se le suma también el hecho de que haya sido TheGrefg quien haya mostrado una de ellas. Cabe recordar que está en Andorra viviendo desde hace años, y a la gente no le ha sentado muy bien que una persona que se fue de España para no pagar tantos impuestos presente la camiseta de su selección nacional.

¿Qué ha respondido Gref a las acusaciones? Pues más allá de declararse un fan de Avatar y de Dragon Ball, "soy de Namek pero ahora vivo en Pandora", el streamer ha preferido mantenerse al margen de la polémica.

Que TheGrefg no se preocupe, que el Andorra (no el de Teruel) ha ascendido a segunda división y puede presentar su equipación. Igual ahí no le dicen nada; o sí, quién sabe.