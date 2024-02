Un streamer hace el washing machine challenge y se queda atrapado en la lavadora

¿Quién dijo que ganarse la vida siendo streamer fuese una tarea fácil? Muchos creadores de contenido han tenido que recurrir a ideas de lo más extrañas y a salseos inimaginables para mantener su relevancia en las redes, y la llegada de una plataforma como Kick ha concentrado a una gran cantidad de este tipo de personas. Las normas laxas de este site han permitido que se lleven a cabo ideas de entretenimiento mucho más locas y arriesgadas que las que Twitch permite, incluyendo locuras como el washing machine challenge. Esta tendencia consiste en intentar meter todo tu cuerpo dentro del tambor de una lavadora, y luego salir de él por tu propio pie. La versión que ha hecho este streamer del reto ha llamado mucho la atención en Twitter, ya que decidió darle un toque extra de emoción al asunto.

Este streamer ya es conocido por recurrir a todo tipo de tácticas extrañas para crear momentos virales, y vio en el washing machine challenge su gran oportunidad: al cerrar el tambor, la lavadora empezó a dar vueltas con él todavía dentro, y empatizó totalmente con lo que deben sentir nuestras prendas cada vez que les damos un lavado. Por supuesto, el ciclo de la lavadora en cuestión no incluía la entrada de agua, así que pudo salir por su cuenta unos momentos después. Pero, eso sí, el susto que se llevaron sus viewers en el primer momento no se lo quita nadie.

Como no podía ser de otra manera, las respuestas a este clip (que ha sido publicado por el propio streamer) se han centrado en mofarse de la desesperación que algunos creadores de contenido tienen por llamar la atención. Aunque este clip ha recibido unas cuantas views, no parece que este esfuerzo por tener un momento viral haya merecido la pena, ya que la comunidad de este streamer no ha aumentado ni lo más mínimo por ello. ¡Tal vez sería mejor centrarse en crear contenido que sea divertido de una forma más honesta!