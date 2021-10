¿Dónde estaban todos tus streamers favoritos hace 10 años?

Antes de que ninguna de las redes sociales que utilizamos hoy en día existiese, en YouTube ya empezaban a asomar algunos de los rostros más conocidos del panorama streamer actual. Son muchos los que han ido desapareciendo con los años, en favor de otros creadores nuevos, pero hay quien tiene en su currículum más de diez años de trayectoria en la plataforma. IlloJuan hizo un repaso hace unos días a algunos de ellos, y la nostalgia está por las nubes.

Grandes favoritos como El Rubius, Willyrex o Alexby ya estaban por aquel entonces subiendo sus gameplays a YouTube, solo que entonces algunos de ellos apenas superaban la mayoría de edad. Aunque algunos de los verdaderos vídeos primigenios han desaparecido del mapa —si a nosotros nos dan vergüenza las fotos antiguas de Instagram, imagínate lo que sería tener por ahí los vídeos que grabaste hace más de diez años—, todos ellos cuentan con vídeos subidos en esa época.

Hay momentazos de los vídeos de entonces cuya fama se extiende hasta nuestros días, y muchos de los fans que los han seguido desde entonces les recuerdan de vez en cuando por chat algunos de estos momentos.

Hay otros que, aunque no son tan grandes en Twitch ahora mismo, sí que han sabido aguantar el tirón a lo largo de esta década y que tienen una base de seguidores decente en la plataforma. El más destacado de ellos es Luzu; la historia de las redes sociales en nuestro país no habría sido la misma sin su perenne flequillo.

Más discreta en la plataforma de streaming es Melo, que ha probado a crear toda clase de contenidos desde que empezase a subir vídeos de comedia y covers a su canal de YouTube. Resulta sorprendente ver lo muchísimo que son capaces de evolucionar estos youtubers —ahora, también streamers— con el paso de los años.

Estos son algunos de los que han podido aguantar, pero hay incontables casos que no han corrido con la misma suerte. No podemos dejar de preguntarnos dónde se encontrarán las estrellas de hoy en día dentro de diez años. ¡Sea como sea, esperamos que no tengamos que echar de menos a ninguno de nuestros favoritos!