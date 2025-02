TheGrefg se pronuncia sobre la detención de Frank Cuesta: "Fue una persona que me cuidó cuando estuve en Tailandia"

La detención deFrank Cuesta en Tailandia ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. El naturalista español, acusado de poseer sin permisos animales salvajes protegidos, se encuentra bajo custodia policial a la espera de conocer su futuro legal. Entre los muchos que han comentado el caso, destaca TheGrefg, que ha querido pronunciarse tras recibir numerosas preguntas al respecto.

El creador de contenido, que en su día colaboró con Cuesta en una iniciativa solidaria, ha publicado en X: "Muchos me estáis pidiendo opinión sobre esto por la ayuda que dimos a Frank. Os voy a ser sincero, no tengo ni puta idea de nada, intentaré informarme y hablar con él por privado. Lo que pude ver en Tailandia fue una persona que me cuidó y que dedicaba todo su día a los animales. Veremos cómo avanza todo esto…".

Las palabras de TheGrefg reflejan cautela ante un caso que sigue en desarrollo. Sin embargo, su intención de "hablar con él por privado" resulta complicada, dado que Cuesta permanece detenido en la provincia de Kanchanaburi, mientras las autoridades deciden si le conceden la libertad bajo fianza o le llevan ante un juez.

El youtuber y ex presentador de televisión fue arrestado después de que las autoridades tailandesas inspeccionaran su santuario de animales y encontraran nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato, sin la documentación necesaria. Cuesta afirmó haber comprado las nutrias en mercados locales y que la serpiente le fue entregada por otra persona.

Mientras se espera una resolución, el caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos defienden la labor del naturalista, mientras otros cuestionan la legalidad de su actividad en Tailandia. Con TheGrefg y muchos otros sumándose a la conversación, es probable que la polémica siga creciendo en los próximos días.