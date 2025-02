Frank Cuesta, detenido en Tailandia por posesión ilegal de animales protegidos

Frank Cuesta, el popular naturalista y creador de contenido, ha sido detenido en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales protegidos. El arresto se produjo tras una redada policial en su santuario en la provincia de Kanchanaburi, a unos 140 kilómetros de Bangkok, donde encontraron diez ejemplares de fauna silvestre sin la documentación oficial correspondiente.

Según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Tailandia, entre los animales incautados se encuentran nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato. Cuesta habría asegurado a las autoridades que adquirió las nutrias en mercados de pulgas en distintos momentos y que la pitón había sido atrapada y retenida por una persona no identificada durante aproximadamente una semana. Sin embargo, las autoridades sostienen que esto constituye un delito según la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre.

En estos momentos, Cuesta permanece detenido en la comisaría de Lao Khwan, a la espera de reunirse con su abogado. La policía deberá decidir si le concede la libertad bajo fianza o si será puesto a disposición judicial. Mientras tanto, los animales incautados han sido entregados a la División de Conservación de Vida Silvestre para su protección.

Esta detención llega pocos días después de que el propio Cuesta anunciara en su canal de YouTube su intención de dejar su santuario en Tailandia. "Estamos metidos en líos judiciales y en líos de todo tipo (…) Hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen, y también está la posibilidad de llegar a un acuerdo y me voy de Tailandia", declaró en un vídeo sin dar más detalles.

Las autoridades tailandesas han intensificado en los últimos meses sus esfuerzos para frenar el tráfico ilegal de especies, la caza furtiva y la cría no autorizada de fauna salvaje. Este caso podría marcar un nuevo precedente en la lucha del país contra estas actividades ilícitas.