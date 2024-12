Frank Cuesta y ElMillor se enzarzan en Twitter: "Si trabajas duro y haces algo notable en la vida, es posible que algún día la IA te reconozca"

¿Tú qué has hecho durante este fin de semana? Igual has salido a la calle con tus amigos, igual has estado haciendo voluntariado o igual has estado en casa con tu pareja porque hacía mucho frío y era mejor ponerse una peli y guarecerse debajo de la manta. Sin embargo, Frank Cuesta optó por entretenerse de otro modo en el momento en el que descubrió Grok, la nueva Inteligencia Artificial Generativa de Twitter. Desde el viernes hasta el domingo empezó a subir fotos en las que él era el protagonista, colocándose en conversaciones con Franco, Fidel Castro o el Che Guevara.

Todo esto provocó las reacciones de la gente, lo que llevó a que Frank respondiera… a su modo. Entre nuevas imágenes de IA en las que se representaba a sí mismo como un payaso (entendemos que en referencia al Joker), discutía con seguidores y no-seguidores, lo que es de suponer que llevó a inundar la timeline de alguna que otra persona. Entre ellas la de ElMillor, que tuiteó lo siguiente: "abuelete entiendo que acabas de descubrir la IA, pero como subas una foto más te silencio". ¿La respuesta de Frank?

"No te preocupes...si trabajas duro y haces algo notable en la vida...es posible que algun dia la IA de X te reconozca y pueda crear imagenes tuyas tambien!". Las erratas son del mensaje original, no nuestras. Más tarde, en otra respuesta a un usuario que pedía pelea entre ambos, aseguraba que ElMillor le cae bien. Por su parte, Elmer Cherto Gallostrá le recordaba que él fue uno de los que más ayudó a salvar el Santuario.

Así quedó la cosa, que no pasó a mayores. Frank siguió tuiteando, pasando el fin de semana en redes mientras insistía en la importancia del trabajo duro e insultando a muchas personas. Es de suponer que de viernes a domingo se estaba tomando tiempo libre.