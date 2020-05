Una de las boy bands más importantes del panorama coreano está a punto de firmar su esperado regreso. Como parte de su álbum 'The Dream Chapter: ETERNITY', TXT ha ido lanzando en los últimos días varios adelantos del inminente trabajo.

El primer trailer oficial del comeback de Tomorrow x Together lo publicó su sello discográfico a través del canal oficial que tienen en YouTube, y se titula 'Can't You See Me?'. Son solo 37 segundos, suficientes para revelar algunos secretos de esta vuelta a la actividad por todo lo alto.

Los cinco miembros (Taehyun, Hueningkai, Beomgyu, Yeonjun y Soobin) aparecen en varios escenarios pasándoselo en grande, pero con cierto aire de misterio en sus caras, lo que ya ha levantado algunas teorías entre los incondicionales de la banda.

Pero las sorpresas para los aficionados no acababan ahí: hace solo unas horas informaban a través de su perfil en Twitter que TXT hará un espectáculo online especialmente diseñado para su regreso. Se llamará 'Comeback Show by Mnet', e incluirá información nunca antes desvelada sobre sus dos trabajos anteriores: 'STAR' y 'MAGIC'.

Será la segunda edición de este formato, después de estrenarlo el pasado octubre en su 'Welcome Back Show'. Entonces se pudieron ver coreografías únicas en el programa donde celebraron su regreso a los escenarios. Como sucedió entonces, ya hay un montón de aficionados intentando replicar los bailes en Tik Tok o Twitter.

'The Dream Chapter: ETERNITY' se lanzará el próximo 18 de mayo, a las 18:00 hora surcoreana, así que estaremos muy atentos a lo que desvelan los próximos días y al ver lo que se guardan en la manga el quinteto de oro para el esperado regreso.