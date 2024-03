¿Ha vendido MrBeast su canal de YouTube a Disney?

MrBeast es, con diferencia, el mayor creador de YouTube y tiene la asombrosa cifra de 242 millones de suscriptores sólo en su canal principal.

La estrella de YouTube sigue batiendo récord tras récord e incluso están surgiendo todo tipo de rumores de que está cerca de llegar a algún tipo de acuerdo con alguna de las grandes plataformas de streaming. Por un lado se cree que está cerrando un acuerdo por valor de 100 millones de dólares para su primer programa de televisión con Amazon Prime.

Pero por otro recientemente han surgido rumores de que había vendido su canal de YouTube al conglomerado de medios Disney.

Durante un episodio publicado el 25 de febrero del podcast The Iced Coffee Hour, los presentadores Graham Stephan y Jack Selby se tomaron un momento para trollear a sus invitados, Sam y Colby, afirmando que MrBeast vendió su canal de YouTube a Disney por la asombrosa suma de 5 mil millones de dólares.

El vídeo recortado se volvió viral en las redes sociales, pero omitió la parte clave en la que los presentadores del podcast revelaron que estaban bromeando, dejando engañados a muchos fanáticos del YouTuber que se pensaron que la noticia podría ser real.

El vídeo resurgió en Twitter el 3 de marzo, engañando a más personas haciéndoles creer que MrBeast realmente había vendido su canal. Es por eso que la estrella de YouTube se ha visto obligada a cerrar los rumores desmintiéndolo rotundamente. "Disney no es propietario de ninguna parte de mi canal", respondió simplemente.

Los rumores y las teorias de la conspiración entorno a MrBeast no paran: "¿Primero vendí mi canal a Disney y ahora Pelosi tiene control sobre mí? Las conspiraciones están de moda últimamente. No tengo idea de quién es este tipo/ninguna agencia me dice lo que puedo o no puedo decir. Para que conste, no creo que ella u otros deban poder negociar acciones sabiendo información clasificada. Ni siquiera es una opinión tan loca".