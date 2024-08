atresplayer estrena el 8 de septiembre ‘Temporada de caza’, el nuevo game show de Flooxer

Desde el 8 de septiembre, Flooxer estrenará en abierto un nuevo episodio de 'Temporada de caza' cada domingo. Además, los usuarios premium de atresplayer podrán adelantarse a la emisión con el preestreno de un nuevo capítulo cada semana.

El programa está protagonizado por algunos de los creadores de contenido más influyentes, quienes se convertirán en cazadores y fugitivos. En cada capítulo, asistiremos a una fuga en tiempo real en la que los prófugos podrán usar todo tipo de vehículos para huir de los cazadores.

El humorista Álvaro Casares, la actriz cómica Gakian y el preparador personal Cesc Escolà serán los cazadores. Ellos tendrán cuatro horas para evitar la huida de los fugitivos. Los influencers Paul Ferrer, Héctor Riumbau, Noelia Moya, Esperansa Grasia, Rayo McQueer, Mike Fajardo, Álex Segura, y la pareja Samantha Costantini y Tote Fernández serán los fugitivos.

‘Temporada de caza’ es la adaptación de ‘Hunting season’, un formato neerlandés que se ha convertido en uno de los programas del género más vistos de los últimos años. Este fenómeno internacional ha enganchado a millones de espectadores y llega a España gracias a atresplayer.

¡Así es el tráiler!

Un grupo de cazadores intentarán capturar a un fugitivo, quien protagonizará huidas de todo tipo, desde las más épicas utilizando avionetas o helicópteros, hasta las más cómicas.

Sin embargo, no puede confiarse, porque no podrá permanecer en ningún transporte más de 20 minutos. No tendrá ni móvil ni dinero e irá siempre vestido con un mono naranja.

Además, los cazadores contarán también con ciertas ventajas para poder atrapar al fugitivo: rastreos por mar, tierra y aire, coordenadas del fugitivo cada 10 minutos, o una furgoneta para moverse son algunos de los recursos de los que dispondrán.

`Temporada de caza´ es un programa cargado de diversión y adrenalina que te enganchará desde el primer momento. ¿Lograrán escapar de los cazadores o por el contrario tendrán los fugitivos que volver a la cárcel?

El próximo 8 de septiembre no te pierdas el estreno de Temporada de caza en Flooxer y atresplayer.