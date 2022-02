Las reviews de Isa Calderón y El Chico Morera con más nominaciones a los Oscars 2018

El Chico Morera sobre 'La forma del agua': "Relata el amor a distintos niveles entre grupos oprimidos".

El Chico Morera sobre 'Tres anuncios en las afueras': "Es un peliculote, está llena de contenido y muy divertida".

Isa Calderón sobre 'Dunkerque': "Una película que va de la angustia y de querer escapar del infierno".

Isa Calderón sobre 'Call me by your name': "No es que no me haya gustado la película, es que me ha explotado la cabeza".

El Chico Morera sobre 'Déjame salir': "Es una película muy desigual".

El Chico Morera sobre 'Blade Runner 2049': "La he disfrutado mucho, es una maravilla estética".

El Chico Morera sobre 'Coco': "Es un combate de emotividad".

El Chico Morera sobre 'Star Wars': "Es una película palomitera".

El Chico Morera sobre 'Lady Bird': "Una película sencilla de descubrimiento personal".