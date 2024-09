A mi me gusta más presentarme como la tonta del culo de España

La fugitiva de la última semana conquistó a Gakian nada más leer su ficha, así que no solo tiene a una de los cazadores a su favor ya que como bien apuntó Álvaro Casares también tiene "el favor de todos los trabajadores precarios del país". Y no nos hemos podido resistir a conocer a nuestra fugitiva un poco más para que nos cuente cómo ve la huida y su vida.

Nos ha confesado cuáles son sus futuros planes profesionales y si nos preguntas no le pueden pegar más. De la huida nos ha contado que está más que segura de que le va a sobrar tiempo y echará de menos el móvil no solo pagar pagar, cosas de la generación Z eso de no llevar cash, si no que viene tan confiada que cree que podría "revisar el gmail".

Ella es icónica dentro y fuera de la pantalla así que todo lo que te digamos de lo que nos ha contado es poco para lo dicho en realidad. ¿Nuestra recomendación? Que le des al play en el vídeo y no te pierdas nada.

Además recuerda que ya está en Flooxer y en atresplayer su episodio de Temporada de caza completo.