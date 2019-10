Todos los episodios de 'Terror y Feria' estarán disponibles en ATRESplayer a partir del jueves 25 de abril –a las 20.00 horas– tanto en España como en el resto de países en los que la plataforma de Atresmedia está presente.

La esperada serie está compuesta por 6 episodios autoconclusivos: ‘Hambre de Likes’, ‘Poseída viva’, ‘Marifé’, ‘Casa Rural’, ‘Homenaje’ y ‘Transpíritu’. 'Terror y Feria' cuenta con la participación de Ana Morgade, Itziar Castro, Antonio Pagudo, Eloi Costa, Secun de la Rosa, Esty Quesada, Cristina Alcázar, Jorge Clemente, José Lifante, Jimmy Castro, Sandra Escacena, Laura Corbacho, Mario Mayo, Ana Hurtado, Raúl Jiménez, Eva Llorach, Alejandro Albarracín, Alicia Orozco, Celia de Molina, Geena Román, Silvia Tortosa… entre otros.

Con este nuevo proyecto, Flooxer consolida su apuesta por la ficción nacional y el talento joven, que ya se ha materializado en éxitos como ‘Gente Hablando’ (reciente ganadora del premio a Mejor Serie de Formato Corto en el Festival Internacional de Lille), ‘+ De 100 Mentiras’, ‘Looser’, ‘Paquita salas’ o ‘El Partido’.

Flooxer vuelve a confiar en Javier Calvo y Javier Ambrossi para desarrollar sus proyectos más ambiciosos. ‘Terror y Feria’, que se estrenará en exclusiva en ATRESplayer, es el primero producido íntegramente y exclusivamente por Los Javis -a través de su productora Suma Latina- y escrito y dirigido por Benja de la Rosa, un proyecto de ficción que mezcla el terror con la comedia cañí y el folklore más icónico.

¿Por qué la madre de una niña poseída no puede ser una floklórica en horas bajas? ¿O una ex actriz del destape? ¿Por qué no puede haber un poltergeist en Zamora? ¿Por qué un espíritu no puede ser transexual?

Un ‘Black Mirror’ con el espíritu de John Waters, Alfred Hitchcock, La Veneno y Chicho Ibañez Serrador llega de la mano de ‘Terror y Feria’, una serie con un reparto excepcional que está compuesta por seis capítulos diferentes en su temática y protagonistas y autoconclusivos.