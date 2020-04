Flooxer Now | Newsflare

Una familia de Reino Unido se despertó por la mañana para encontrarse que su gato había arrastrado a un animal hasta el segundo piso de su casa. Al principio, el animal parecía que estaba muerto, pero, tras acercarse un poco, éste les dio el susto de sus vidas.

Bien es sabido que los gatos son cazadores por naturaleza. Si tienes un gato, aunque sea doméstico, habrás notado que presenta casi todas las características típicas de los felinos más agresivos de la selva.

En primer lugar, cuando localizan una presa toman una pose de ataque parecida a la de un jaguar. Se agachan, dilatan sus pupilas, se acercan silenciosamente y saltan al ataque en el último instante. En segundo lugar, son rápidos y son capaces de dar unos saltos de lo más alucinantes.

Si bien la mayoría de los gatos domésticos no suelen cazar, es habitual encontrar vídeos o conocer historias en las que un gato ha llevado a su casa un pájaro o un animal similar, generalmente de pequeño tamaño. Pero lo que no se esperaban estos dueños, y lo que no se esperaría nunca nadie, es que su gato fuese capaz de llevar a la casa un animal dos veces más grande que el propio felino.

Por suerte, el invitado sorpresa seguía con vida cuando los dueños lo encontraron en el rellano, y con un poco de esfuerzo y mucha valentía fueron capaces de sacarlo de casa por la ventana de una de las habitaciones del piso superior.

