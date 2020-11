Así es la cara de Reborn Live, su secreto mejor guardado

Si AuronPlay ha recuperado los primeros puestos de Twitch con GTA V no ha sido exclusivamente un mérito suyo. El rico universo que se ha montado en sus streams tiene mucho que agradecer a sus compañeros de viaje, que se han metido tanto en el papel que cuesta distinguirlos de sus personalidades en el mundo real.

El caso donde sucedía más claramente eso es el de Reborn Live, la voz detrás de Conway en la ficción y del que hasta ahora solo conocíamos su apariencia virtual. Consciente del misterio que levantaba, su perfil de Instagram está lleno de retratos que fans le enviaban imaginando cómo es él en realidad.

Hay que señalar que Reborn ha explotado en popularidad en los últimos meses, si bien para nada es un novato dentro de Twitch. Llevaba años retransmitiendo aventuras en Los Santos, donde ya había coincidido con Volkov y otros participantes de SpainRP, el servidor privado donde ocurre la magia.

Ni siquiera entonces compartió una sola imagen suya, según él porque la notoriedad que fue ganando en las plataformas de stream estuvo igualada a la presión por parte de la audiencia. "Hay gente dispuesta a todo por saber mi identidad", dice en su último vídeo para YouTube. "Yo no tengo ningún problema con enseñar la cara, si quisiera podría encender la cámara de mi ordenador y me quedaría tan ancho".

Ibai echaba leña al fuego y ponía los dientes largos a los que no estaban viendo el stream de Reborn, donde por fin dejó al descubierto su secreto mejor guardado. Auron entró en directo para advertirle los problemas de ser un rostro conocido ("si me piden fotos me las haré encantado") y que se olvide de ir a restaurantes tan tranquilo.

Reborn es una de las revelaciones de Twitch, donde figura en el Top 10 mensual por audiencia, y anunció que a partir de ahora hará streamings trajeado para su millón de seguidores en esa plataforma. Por cierto, el hito lo celebró con una felicitación personalizada de David Hasselhoff, uno de sus ídolos. Mejor no podría irle a Conway, está claro.