Así es Zunk, el más tatuado de Top Gamers Academy

"Nada más conocerme, me dicen que soy muy serio y que parezco un borde". No sabemos quién le ha dicho eso a Zunk, pero parece que es ponerse delante de una cámara y que todas las asperezas se limen en unos segundos.

El concursante de Top Gamers Academy llegó a los castings con ganas de arrasar, confiando en sí mismo desde el primer momento. Y no es un aficionado sin más: su pasión por el mundo de los videojuegos le viene de lejos, así como sus pinitos para hacerse un hueco en el panorama de los creadores de contenido.

Con un set gaming perfectamente preparado para las retransmisiones por Twitch (donde firma como ZunkSoyYo), este malagueño de 27 años está vinculado a los deportes electrónicos gracias al club Dead Rabbits, para el que hace vídeos exclusivos.

Aparte de trabajar en el negocio de su familia, le gustan tanto los objetivos que ha hecho de modelo en numerosas ocasiones, de lo que deja rastro también en su colorido Instagram. O por lo menos era lo que hacía hasta que entró en TGA...

Las normas de la academia no permiten a los concursantes tener un teléfono, para que no se distraigan con temas del exterior y estén centrados en la competición. Viendo la variedad de juegos que ha tocado Zunk, no le va a costar nada dar el salto entre volantes, estrategia o disparos.

En sus primeras horas dentro de la academia no ha podido evitar las miradas y admiración del resto de compañeros, por los llamativos tatuajes que luce delante de todos en las zonas comunes. Cuando sepan que además rapea...

"Los sueños son para los que luchan, los sueños no se regalan, no son imposibles pero sí difíciles", dice en unos versos de un vídeo que se curró hace unas semanas para despedirse de las redes sociales. "Espero no volver hasta dentro de dos meses", explica en otro tuit donde recuerda a todos, pero sobre todo a sí mismo, que ha entrado para ganar.

