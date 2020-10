K/DA Worlds 2020: así suena la final de League of Legends

No es muy normal eso de que un grupo de primera línea se forme a partir de un videojuego. De hecho, solo conocemos el caso de K/DA, que este año está formado por Madison Beer, Lexie Liu, Jaira Burns y dos artistas K-pop muy conocidas: Soyeon y Miyeon.

Las integrantes de la girl band (G)I-DLE le dan el tono coreano a 'More', un tema especialmente compuesto para celebrar el mayor evento de deportes electrónico del año. Son los Worlds de League of Legends, que se juegan este fin de semana en un ambiente un poco atípico, pero que no ha frenado a los productores musicales para ofrecer un espectáculo a la altura de la competición.

K/DA está formado en la pantalla por Ahri, Kai'Sa, Evelynn, y Akali, los personajes que interpretan las cantantes y que están producidos por otra campeona del juego a la que no da vida nadie más que el avatar de LOL: Seraphine. Cada año, por cierto, los invitados a participar como caras reales del grupo son artistas diferentes.

Esta mezcla entre virtual y real se ha convertido en un completo éxito en YouTube desde su creación en 2018, donde están muy cerca de superar los 400 millones de visitas en la canción Pop/stars.

Para la edición de 2020 hay una sorpresa completamente inesperada entre el público español: se trata de una adaptación al castellano de 'More' interpretada por Eva B, muy popular en nuestro país por su participación en un concurso musical. Muchos de sus fans ni sabían lo que era LoL, y aun así hay muy buenos comentarios sobre la adaptación.

Justo después del mundial de LoL, concretamente el 6 de noviembre, el grupo publicará su primer EP, con un recopilatorio de sus grandes éxitos.