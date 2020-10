RubySky9 de Top Gamers Academy: una gamer en rosa

Si hay algo que tiene Top Gamers Academy es variedad en su plantel. Los 21 seleccionados para representar a los diferentes equipos en competición no tienen nada en en común más allá de su pasión por el ocio electrónico. Quizá Ruby sea de las más fanáticas en su hobby.

Integrante del equipo de Willyrex, la catalana es además la pequeña de la academia, con apenas 18 años. Ya le ha dado tiempo a tener claro que los videojuegos es lo suyo, si bien sus aficiones van mucho más allá.

Su Instagram está lleno de cosplays que ella misma se elabora, y en esa red social ronda los 11.000 seguidores. En Twitter admite que adora los gatos y que tiene uno que se llama, atención, 'Ojete', y ha podido "cumplir su sueño" compitiendo en las filas de Team Queso, el equipo de esports del youtuber Alvaro845.

Top Gamers Academy era directamente algo que ni soñaba como posible, y su cara cuando fue elegida por Willy formaba parte de la promoción del reality antes de que este comenzara.

"Ya era hora de que me pasara algo tan bueno", confesaba en un stream antes de formar parte de la academia, donde apenas podía contener las lágrimas por la alegría de "lo mejor que había vivido".

Su piel es testigo viviente de que los videojuegos forman una parte importantísima de su vida, ya que en el antebrazo lleva el cuadrado, equis, círculo y triángulo que simbolizan los botones de PlayStation. "Eso sí, no me preguntes mucho por juegos de coche", avisa. "Soy malísima".

Ya en los días previos al comienzo de TGA se vio que iba a llevarse fenomenal con el resto de concursantes. Muy activa por redes, en los primeros compases de convivencia ha hecho muy buenas migas con Stark y Oliv, aspirantes con los que comparte equipo.

"De aquí a cinco años me gustaría mucho vivir de Twitch", destaca como ambición profesional, "estar independizada y no sé si con pareja o no, pero seguro que con mis gatos". Para lo de los gatos y la pareja quizá no, pero su estancia en la academia le puede salir redonda para forjarse un nombre dentro de las redes.