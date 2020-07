El Chico Morera define 'La Liga de la Justicia' como una experiencia traumática

Si bien la unión de superheróes a la altura de Batman, Wonder Woman y The Flash, entre otros, es sinónimo de éxito seguro en combate, cinematográficamente tiene el resultado contrario. Para el Chico Morera, visionar la nueva entrega de la saga DC ha sido una auténtica tortura. Al crítico no le gustó ni la dirección de Zack Snyder, ni los actores que interpretan a los superhéroes ni siquiera el público que lo acompañaba en la sala de cine. Sin duda para el Chico Morera 'La Liga de la Justicia' es una película para olvidar.