Isa Calderón habla de 'Siempre estoy sola' en Reviews Fuertecitas

Hoy en 'Reviews Fuertecitas', Isa Calderón ha visto la película 'Siempre estoy sola' (The Jumpkin Eater) del director Jack Clayton. La película de 1964 trata sobre una mujer que ha dedicado toda su vida a los hombres. Para Isa Calderón "La protagonista ha malgastado su juventud, sus energías, sus fuerzas y su vitalidad en enamorarse de señores y en criar y parir hijos". La experta en cine recomienda a todas las mujeres que no pierdan su energía con gente que no vale la pena.

'Reviews Fuertecitas' es un formato de crítica de cine creado por Isa Calderón. El cine de autor y las grandes producciones de Hollywood no se libran del lenguaje mordaz y su particular mundo interior.