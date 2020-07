'La Seducción' una película muy Instagram

Isa Calderón regresa con la Review Fuertecita de 'La Seducción' ('The Beguiled') de la directora Sofia Coppola. Dice haberse quedado a medias porque la película es muy estética, muy Instagram y crees que se va a liar la marimorena pero no pasa nada, no hay nada verdaderamente a punto de estallar.

La película está contextualizada en la guerra civil norteamericana, en la tranquilidad de una escuela de Virginia donde sólo viven mujeres, que se ve alterada con la llegada de un apuesto soldado confederado.

es una de las mejoresde la red. Se le conoce por suscríticas y su genial forma de ver el mundo.