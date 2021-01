Kylie Jenner responde a sus haters: "La presión de mi ducha es maravillosa. Gracias por preocuparos"

Kylie Jenner se ha pronunciado sobre la polémica (y sobre todo el aluvión de memes) que se ha generado a raíz de que publicara un vídeo en Instagram Stories en el que aparecía su ducha. Los seguidores y los detractores de la influencer y empresaria de cosméticos, se fijaron en un pequeño detalle: la presión con la que salía el agua.

Este insignificante detalle ha servido de burla para criticar a la pequeña de las Jenner por considerar que era insuficiente e indigno de una casa que cuesta más de 30 millones de dólares. Esta decepción ha supuesto todo un triunfo mundano para aquellos que no tienen el privilegio de vivir en tales casoplones. La tónica general de los comentarios ha sido: duermo en un zulo pero al menos mi ducha tiene mejor presión que la de Kylie Jenner.

Sin embargo, Kylie ha tenido a bien responder a tales críticas para que la dejen tranquila de una vez. Y, claro, ha sacado pecho publicando un vídeo (de su verdadera ducha) en el que el agua sale con una presión perfecta.

Un vídeo que no le hacía falta subir para darles un zasca a todos aquellos que se han creído mejores que ella. Y es que no se puede competir contra una multimillonaria que todavía presume de las increíbles vacaciones que se ha pegado en un castillo en la costa mexicana con una piscina de 360º.

Kylie Jenner ha explicado que se trataba de la ducha de sus oficinas, de la que tampoco tiene queja, mientras enseña su verdadera zona de baño: una gran sala blanca con puerta acristaladas con dos banquitos a los lados con cojines para sentarse y varias salidas de agua (dos en la pared y una en el techo a modo de lluvia).

Así ha querido acallar el ruido que se ha generado: "Ok, buenos días a todos, es un día precioso. No paro de ver por Internet mi puñetera ducha. Si no sabéis de lo que estoy hablando, publiqué un video de la ducha de mi oficina, la que adoro, pienso que es una ducha maravillosa, no tengo ningún problema con ella pero todo el mundo parece que encuentra la presión del agua de mi ducha como algo preocupante. Por eso... esta es la verdadera ducha de mi casa, es increíble".

La influencer ha mostrado cómo su ducha se enciende con un botón desde un panel de mandos en el que se puede controlar la temperatura exacta (a ella le gusta a 102 grados Fahrenheit). También se puede comprobar que el agua sale a raudales: "Lo siento, intento no desperdiciar agua pero esta es la presión de mi ducha. Es increíble, gracias a todos por vuestra preocupación. Voy a apagarla".