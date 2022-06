5 canciones de K-Pop que fueron escritas para otros artistas, como Ariana Grande, Britney Spears o Justin Bieber

El K-Pop está profundamente inspirado en las tendencias musicales occidentales, pero hay veces en las que, directamente, se transfieren canciones de artistas extranjeros a grupos o solistas surcoreanos. Estas son algunas de las canciones que fueron pensadas para artistas occidentales, pero que acabaron formando parte de la industria del K-Pop.

More & More - Twice

Esta curiosa canción dentro de la discografía de Twice fue originalmente compuesta y pensada para Zara Larsson y su álbum 'So Good', pero acabó publicándola varios años después este grupo superestrella de la industria del K-Pop.

Run Devil Run - Girls Generation

Después del éxito de 'Tik Tok' (la canción, no la red social), fueron muchos los artistas que quisieron contar con alguno de los temas rechazados de Kesha para su álbum debut, y Girls Generation tuvo la suerte de quedarse con uno de ellos. 'Run Devil Run' acabó convirtiéndose en una de las canciones más exitosas del grupo, ¡y eso que no han parado de tener hits!

Euphoria - Jungkook

Los miembros de BTS han tenido numerosas actividades en solitario, y Jungkook ha hecho un especial esfuerzo en lanzar música propia. Una de las canciones que más debieron gustarle a él y a HYBE Labels fue 'Euphoria', un tema que fue originalmente pensado para ser ofrecido a Justin Bieber.

No More - f(x)

Ariana Grande ha cambiado mucho de estilo musical, pero hubo un tiempo en el que una de sus canciones rechazadas podía ser adoptada por un grupo de K-Pop tan dulzón como f(x). 'Boyfriend Material' acabó convirtiéndose en el tema 'No More' del grupo.

Look Who is Talking - BoA

Cualquier artista estaría encantado de poder quedarse con una canción pensada para Britney Spears, pero pocos serían capaces de estar a la altura. BoA es una de esas divas de la industria que tiene la suficiente actitud como para interpretar 'Look Who's Talking' y que no le quede grande.