Abren investigación por la muerte de Payne mientras los mensajes de pesar llenan las redes

La noticia de la muerte de Liam Payne ha producido una catarata de reacciones de pesar en las redes sociales, donde se convirtió inmediatamente en un tema del momento.

"Estoy conmocionado ahora mismo. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido", escribió el cantante estadounidense Charlie Puth en Instagram.

En Buenos Aires grupos de fans y curiosos se congregaran a las puertas del hotel Casa Sur de la capital argentina, donde Payne falleció el miércoles por la tarde después de que una llamada al teléfono de emergencias desde ese establecimiento alertara de una persona agresiva que podía estar ebria o drogada.

La policía y personal de emergencias se personaron en el hotel y encontraron a un hombre joven que yacía en un patio interno y que presentaba una grave lesión en la base del cráneo, según dijo a los medios el jefe del equipo de paramédicos que confirmó su muerte.

El titular del servicio de emergencia de la capital argentina (SAME), Alberto Crescenti, dijo que quien luego se supo que era el famoso cantante, que estaba alojado en el hotel Casa Sur, "presentaba lesiones incompatibles con la vida" y sentenció: "Constatamos el fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación". A la espera de los resultados de la autopsia, todo parece indicar que la causa de la muerte fue la caída.

El caso está en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14 de la capital argentina, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi, informó el diario La Nación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido señaló que está en contacto con las autoridades de Argentina por la muerte del cantante.

El diario argentino La Nación recordó que Geoff y Karen Payne, padres de Liam, contaron en varias entrevistas a medios británicos que su hijo nació con insuficiencia renal y otros problemas de salud y debió pasar los primeros años de su vida en un hospital.

En agosto pasado el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Iba a tocar en la Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección de riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.

El cantante, que entró en el mundo de la música después de competir en el programa de The X Factor en 2008, al que regresó dos años después ya como integrante de One Direction junto a sus compañeros Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, llevaba unas dos semanas en Argentina, los primeros días acompañado de su novia, la influencer estadounidense Kate Cassidy, de 25 años, con quien llevaba dos años de relación.

Horas antes de su muerte, publicó en la red Snapchat un selfi con un mensaje que decía: "Hermoso día en Argentina".

El pasado 2 de octubre asistió a un concierto de su excompañero en One Direction Niall Horan en Buenos Aires y se hizo una foto con el que colgó en las redes.

El quinteto One Direction, que quedó en tercer lugar cuando se presentó en The X Factor y rápidamente firmó con Syco Entertainment, fue una de las boy bands más populares y de mayores ventas de todos los tiempos.

Entre 2010 y 2016 la banda británica vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo impulsada ​​por éxitos como What Makes You Beautiful, Night Changes y Story of My Life.

En 2017, Payne debutó como cantante solista con Strip That Down, después de que One Direction anunciara una pausa indefinida. Su álbum debut LP" fue lanzado en 2019.

A principios de este año había publicado su nuevo single Teardrop, tras tres años sin sacar nueva música y aparentemente se encontraba trabajando en el que iba a ser su segundo disco de estudio.

Entre los artistas que han manifestado su pesar por la muerte de Payne está el rapero Ty Dolla Sign, que escribió en Instagram: "Acabo de hablar contigo hace 2 días, amigo. Te extraño".

“Es muy perturbador escuchar la noticia del fallecimiento de [Liam Payne] Envío amor y condolencias a su familia y seres queridos. QEPD mi amigo", escribió Paris Hilton en X. “.