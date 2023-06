Anuel y su camiseta sobre Karol G: ¿se ha pasado de la raya?

No son pocos los mensajes que Anuel AA le ha dirigido a su expareja Karol G durante los últimos meses. Desde que la cantante lanzase su exitoso disco 'Mañana Será Bonito', Anuel se ha servido de su historia con ella para conseguir pequeños momentos virales, e incluso ha llegado a mencionar explícitamente a Karol G con su usuario de Instagram. Parece que el cantante se ha ensañado especialmente con la posible nueva pareja de su ex, Feid, y no son pocos los que están empezando a ver claras señales de pensamiento machista en las palabras que Anuel le dedica a Karol G. Sin ir más lejos, hace apenas unos días decidió llevar una camiseta con la portada del single 'Secreto' que ambos artistas hicieron en el pasado, acompañada de la frase "Estás con Feid pero sabes que eres mía".

Este single en particular trajo mucho éxito a ambos cantantes, ya que supuso la confirmación de su relación después de mucho tiempo de rumores. El videoclip incluye una serie de vídeos que ambos grabaron en privado mientras estaban juntos, y es muy recordado por los fans de los dos artistas. La letra habla sobre cómo llevaron su relación en secreto, y es por eso que ha sido interpretado como algo grave que la acompañe de esa frase tan desafiante y posesiva.

Además, esta foto ha sido subida a la cuenta de Instagram oficial de Anuel, con la difusión que esta conlleva. En Twitter, muchos han opinado que esta vez se ha pasado de la raya, y hay quienes incluso definen su comportamiento como acoso. También hay quienes han hablado de Yailin, la mujer con la que Anuel AA tuvo un hijo hace apenas unos meses, y que vivió su relación con él mientras este todavía estaba pendiente de Karol G. Sea como sea, no tiene pinta de que el cantante vaya a parar en sus "indirectas" a la superestrella, así que puede que este asunto acabe resolviéndose por otras vías.