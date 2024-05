Artistas a los que tienes que escuchar para dejar de vivir bajo una roca y ponerte al día rápido

Sabrina Carpenter

La premisa de este artículo es sencilla: mi compañera me ha dado la lista y yo busco en YouTube el nombre y escucho la primera canción que salga. En el caso de Sabrina Carpenter, la canción es Espresso. ¿Primeras impresiones? Me recuerda a la película de Barbie, con ese inicio en la playa y los múltiples Ken. La falta de John Cena hace que no esté a la altura del film, y hay una preocupante falta de botellas de agua para el calor que tiene todo el mundo.

Tiago PZK

Con Piel pasamos del agua al fuego. No tengo claro qué significan las siglas de PZK, pero visto que este videoclip acaba con una casa en llamas, ya me da demasiado miedo preguntar. Al menos hay una boda y eso es bonito, además de que siempre es bonito poder tener a alguien al lado que quiera preguntarte "Cómo amaneció, como durmió usted". ¿Hay mejor sensación por las mañanas?

Julieta

Según la RAE, un Haiku es una "Composición poética de origen japonés que consta de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente". No me voy a meter ahora a medir si la canción cumple con los estándares establecidos, pero la verdad es que me da igual porque me gusta la voz y la canción me parece bonita. ¡Éxito!

Trueno

The Roof is on Fire y la cosa parece que sigue yendo de fuego. Me parece entender que está celebrando sus éxitos, pero lo cierto es que, tras escucharla, mi cabeza me ha llevado a esta escena de Padre de Familia. Me permito saltarme la traducción oficial y decirlo de otro modo más cercano a la traducción directa: insiste sobre sí misma, Lois, insiste sobre sí misma.

Feid

¿Qué nos traerá la Luna, aparte de la razón de existir de este artículo? Estoy bastante seguro de que esta canción sí que la he escuchado antes, perdida de fondo en algún bar o centro comercial que haya visitado. Espero sinceramente que todos estos cantantes encuentren la felicidad pese a todo lo que han perdido. No sabrá qué día se olvidó ella de él, pero me da que yo me olvidaré de esta canción (otra vez) antes de acabar el día.