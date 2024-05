Avril Lavigne aborda la teoría de la conspiración de que murió y fue reemplazada por una doble

Avril Lavigne está poniendo fin a la extraña teoría que ha circulado durante años y que afirmaba que fue reemplazada por una doble llamada Melissa.

Durante años han circulado rumores que sugieren que la princesa punk, de 39 años, falleció en 2003, poco después del lanzamiento de su álbum debut, Let Go, y posteriormente fue reemplazada por una doble llamada Melissa.

"Quiero decir, es divertido para mí", dijo la cantante canadiense recientemente en el podcast Call Her Daddy.

"Por un lado, todo el mundo dice: "Dios mío, te ves exactamente igual. No has envejecido ni un día". Pero luego, otras personas dicen que hay una teoría de la conspiración de que yo no soy yo".

Y añadió: "Honestamente, no es tan malo. Podría ser peor, ¿verdad? Siento que tengo una buena. No siento que sea negativa. No es nada espeluznante".

Tanto Avril como el presentador del podcast Alex Cooper se sintieron abrumados por la risa mientras profundizaban en la perdurable teoría. Avril luego bromeó: "Obviamente soy yo, es muy tonto".

Aunque existe cierta incertidumbre sobre los orígenes exactos de la teoría de la conspiración, se remonta a principios de la década de 2000 en varios foros de Internet.

La teoría sugiere que Lavigne contrató a un doble para apariciones públicas por agotamiento de la fama. Propone que falleció entre su álbum Let Go de 2002 y Under My Skin de 2004, lo que llevó a la compañía discográfica a reemplazarla con Melissa.

En 2017, la teoría de la conspiración encontró nuevo impulso cuando un hilo sobre X sacó a la luz varios supuestos indicadores del reemplazo de Lavigne.

Algunas de las 'pistas' destacadas incluyen cambios en la apariencia de la cantante a lo largo de los años y una sesión de fotos para su álbum Under My Skin en 2004, donde el nombre 'Melissa' parecía estar garabateado en su mano.