Benson Boone se sincera sobre haber crecido mormón y sus creencias religiosas actuales

Aunque Benson Boone fue criado en la fe mormona, no desea limitarse a una sola religión ni a un conjunto específico de creencias. En una entrevista de portada con Rolling Stone publicada el martes 11 de marzo, el cantante de Beautiful Things, quien creció en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, habló abiertamente sobre sus creencias religiosas actuales.

"No quiero pertenecer a una sola religión. Tengo mis propias opiniones. Algunas se alinean con esta religión, otras con aquella, y otras ni siquiera tienen que ver con ninguna religión”, comentó Boone, de 22 años, a la revista.

Explicó que, de niño, muchas personas en la iglesia hablaban de sus experiencias, revelaciones personales, sentimientos y voces. Sin embargo, él nunca experimentó algo similar.

“Siempre me sentí confundido y frustrado. Tenía miedo de hablar de ello porque no quería aceptar que no sentía lo mismo que los demás”, confesó.

Afortunadamente, sus creencias no han afectado su relación con sus padres, quienes siguen siendo devotos.

"Mis padres tienen sus propias opiniones, pero cuando se trata de religión y Dios, quieren que lo resuelva por mí mismo. Y lo que yo considere correcto, eso es lo que desean para mí", agregó Boone.

El cantante también compartió que no consume alcohol ni drogas, aunque ha probado el café, algo prohibido en su religión.

“Personalmente, creo que me moriría”, bromeó sobre las sustancias. “Tengo una personalidad muy adictiva. Siento que si empezara, me sumergiría tanto en eso que mi salud se deterioraría y no disfrutaría de las giras como debería”.

Boone ha tenido un año ajetreado, con el lanzamiento de su álbum debut Fireworks & Rollerblades, una nominación como Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy 2025, y su exitoso sencillo "Beautiful Things", que alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100.