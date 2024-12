Billie Eilish y su aplaudida reacción después de que un fan la golpease lanzándole un objeto al escenario

Cada vez son más las ocasiones en las que hablamos de pequeñas agresiones que los artistas sufren cuando están sobre el escenario. Los fans más jóvenes han cogido la mala costumbre de tratar a sus artistas favoritos como si estuviesen hablando con sus colegas, y no son conscientes de los límites que deben respetar cuando los tienen cerca. Billie Eilish ha sido la última artista en ser afectada por estos excesos de confianza de los fans, y el vídeo del golpe que recibió sobre el escenario se ha hecho tremendamente viral.

Uno de sus fans consideró divertido regalarle un juguete de goma en forma de mano, y se lo lanzó para que pudiese quedárselo. Por supuesto, tal y como se ve en el vídeo, tuvo demasiada buena puntería y le acertó directamente en la cara. Como en ese momento Billie Eilish estaba concentrada y con los ojos cerrados, interpretando What Was I Made For?, no lo vio venir y se llevó un buen susto al notar algo extraño golpeando su rostro de repente.

Muchos de los que han visto el vídeo han aplaudido la calma con la que reaccionó la cantante a este momento tan desagradable. Simplemente, miró en silencio al fan que se lo había lanzado y siguió cantando unos segundos después, para no estropear el momento al resto de las miles de personas que habían acudido a verla a ese concierto, y que, sin duda, estaban disfrutando de la interpretación de uno de sus temas más conocidos y queridos.

En el vídeo se puede llegar a escuchar el grito que el fan le lanzó para pedirle disculpas, lo cual implica que no pretendía agredir a la cantante. Aun así, es probable que se llevase collejas de unos cuantos de los fans de Billie Eilish que tenía alrededor, ya que parece impensable que alguien decida lanzar un objeto como ese al escenario, así porque sí. ¡Esperemos que no se repitan situaciones así en el futuro!