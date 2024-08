Chris Martin canta este clásico de Taylor Swift durante el concierto de Coldplay en Viena

Coldplay dedicó una canción a los Swifties durante su concierto en Viena el martes 21 de agosto. Taylor Swift se vio obligada a cancelar sus tres conciertos en la ciudad austriaca este mes después de que se supo que ISIS había planeado atacar a sus fans.

Y Chris Martin estaba dispuesto a aportar su granito de arena para animar a los fans de Taylor entre el público durante su concierto, cantando a todo pulmón uno de los temas clásicos del icono del pop, Love Story.

Uniendo fuerzas con su telonera en la gira Maggie Rogers, la banda deleitó a los fans con la interpretación acústica de este clásico de 2008 de Taylor..

Chris, nervioso, bromeó diciendo que esperaba que la versión fuera lo suficientemente buena para Taylor y le dijo a la multitud antes de comenzar: "Si esto no sale bien, por favor, no lo pongas en YouTube porque no quiero tener problemas con Taylor'. Si puedes cantar con nosotros, sería maravilloso".

Ha sido unas semanas difíciles para Taylor, que se vio obligada a cancelar sus conciertos en Viena debido a un complot terrorista frustrado, poco después de que tres niñas fueran asesinadas en una clase de baile temática de Taylor Swift en Southport, Merseyside.

Taylor debía actuar frente a unos 170.000 fans los días 8, 9 y 10 de agosto en el Ernst-Happel-Stadion de Viena, que iba a ser reforzado con más medidas de seguridad antes de que se cancelaran los tres espectáculos.