Coldplay sorprende a sus fans con una dedicatoria especial a Taylor Swift durante un concierto en Alemania

En un conmovedor gesto durante su concierto en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, Alemania, Coldplay emocionó a su audiencia al dedicar una canción a Taylor Swift. Chris Martin, el vocalista de la banda británica, aprovechó la ocasión para interpretar Everglow en honor a la cantante estadounidense, que recientemente concluyó una serie de conciertos en Gelsenkirchen, cercana a Düsseldorf.

El emotivo momento ocurrió el 20 de julio, en el marco de la gira Music of the Spheres de Coldplay, mientras Swift se encontraba de gira con su The Eras Tour. Antes de comenzar a tocar Everglow, Martin dirigió unas palabras al público: "Esto es para Taylor Swift, que ya se ha ido de la ciudad. Para todos aquellos que están tristes porque Taylor tuvo que irse a su próxima parada, cantamos esta canción de amor y desamor, y se la enviamos a ella donde quiera que esté". El público respondió con aplausos y vítores, creando una atmósfera cargada de emoción.

Everglow, una canción lanzada en 2015 como parte del álbum A Head Full of Dreams, destaca por su profunda letra que habla sobre el dolor y la aceptación de dejar ir a alguien amado. La interpretación de este tema, acompañado de la dedicatoria de Martin, hizo que la velada fuera aún más especial para los presentes. Coldplay, que continuará su estancia en el Merkur Spiel-Arena con dos presentaciones adicionales los días 21 y 23 de julio, sigue cautivando a sus seguidores con momentos únicos en cada actuación.

Taylor Swift, quien concluyó su última presentación en Alemania el 19 de julio en Gelsenkirchen, dejó una marca significativa en la ciudad, que temporalmente cambió su nombre a Swiftkirchen en su honor. Este cruce de caminos entre las giras de Coldplay y Swift fue un sueño para los fans de ambos, ya que pudieron disfrutar de dos conciertazos de tales dimensiones en un corto intervalo de tiempo. Inolvidable, desde luego.