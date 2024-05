¿Cuáles son los imprescindibles para ir a un concierto de Taylor Swift? Este tuit resolverá todas tus dudas

En menos de una semana, Madrid acogerá a The Eras Tour, la gira de Taylor Swift que está arrasando por medio mundo y que, sin lugar a dudas, se ha convertido en el acontecimiento musical del año. Como no podía ser menos, los fans de la cantante estadounidense tienen los nervios a flor de piel y ya se están preparando para una experiencia inigualable. Y, como ocurre con todo, cada uno tiene sus trucos imprescindibles para disfrutar al máximo del concierto.

Pero si tú te has dormido en los laureles y todavía no has comenzado a preparar nada para tu cita con Taylor Swift los días 29 y 30 de mayo, te vamos a compartir los tips que la cuenta de Twitter/X @taylorswiftes_ ha hecho llegar a sus seguidores. Unos consejos que, la verdad, estamos seguros de que te vendrá muy, pero que muy bien.

Lo más importante, señala esta cuenta, es llevar tu entrada, claro. Por eso mismo, es recomendable que antes de ir al concierto compruebes que tienes instalada la app de Ticketmaster en tu móvil y que en tu entrada aparece el código QR que te solicitarán en la entrada del Bernabéu. Por si acaso, también es buena idea que lleves tu DNI o algún documento que te permita identificarte.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el concierto de Taylor será muy largo, no puedes olvidarte de llevar una batería portátil para evitar que tu teléfono móvil se quede sin batería. Aún así, todavía no se conocen las normas de acceso para el concierto de Madrid, por lo que antes de ir infórmate sobre si puedes llevar una batería portátil o no. En caso de no poder, recuerda reservar algo de batería para el concierto.

Debido al calor que se prevé para los días de los conciertos, es fundamental que lleves crema solar y que te la apliques a menudo. En este sentido, también deberías de llevar algún tipo de gorra o sombrero. Por supuesto, mantenerte hidratado es fundamental, así como contar con algún tipo de alimento azucarado para evitar las temibles bajadas de azúcar durante el concierto.

Por otro lado, desde @taylorswiftes_ también recomiendan llevar pañuelos o toallitas para asearte y tener a mano algún coletero o pinza para recogerte el pelo si hace mucho calor. Además, y debido al alto número de decibelios que alcanzará el Bernabéu, llevar tapones para los oídos puede ser una gran idea.

Para finalizar, recuerda no olvidar en casa tus friendship bracelets para intercambiarlos con otros fans. Y, por supuesto, encárgate de disfrutar los conciertos de Taylor Swift en Madrid como si fueran los últimos conciertos de tu vida.