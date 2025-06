Mala Rodríguez, Shinova, Mikel Izal y Trueno grandes nombres del Conexión Valladolid

El festival Conexión Valladolid regresa del 27 al 29 de junio de 2025 con una edición que promete ser una de las más potentes de su historia. Con un cartel que combina talento internacional, grandes referentes de la escena nacional y una fuerte apuesta por la música emergente y local, el evento se celebrará, como ya es tradición, en la Antigua Hípica Militar del Pinar de Antequera, un entorno natural que cada año se transforma en el epicentro musical de Castilla y León.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Trueno, el artista argentino que ha revolucionado el rap en español y que aterriza en Valladolid con un directo exclusivo, ya que será su única aparición en un festival dentro de la comunidad. Junto a él, la programación se completa con nombres de peso como Mikel Izal, inmerso en su nueva etapa en solitario tras su paso por Izal, Delaporte, el dúo de electrónica y pop que llega en plena gira de su último trabajo “Déjate caer”, y Bebe, que vuelve a subirse a los escenarios con la fuerza y el carisma que la convirtieron en una de las voces más reconocibles del pop español.

También destacan en el cartel Shinova, una de las bandas más sólidas del indie nacional; Cristian Varela, referente mundial de la electrónica que pondrá el broche a la noche del viernes; Mala Rodríguez, pionera del rap español con una trayectoria imparable; y Melon Diesel, que ha regresado a los escenarios tras dos décadas de silencio y ofrecerá en Valladolid su único concierto en Castilla y León.

La propuesta musical se extiende durante tres intensas jornadas. El viernes 27 de junio arrancará con la esperada actuación de Melon Diesel a las 18:30 h, seguida de Carlos Ares, Albertucho (que celebra su XX Aniversario sobre los escenarios), y continuará con Alcalá Norte, Shinova y Mala Rodríguez entrada la noche. El cierre lo pondrá Cristian Varela con una sesión de dos horas de electrónica desde las 2:30 hasta las 4:30 h. Paralelamente, el escenario NEC albergará desde las 17:25 h una cuidada selección de bandas locales bajo la iniciativa #conlosnuestros, con nombres como Mairena, Maref, Velayos o Marsella, mientras que el espacio Boiler Room ofrecerá sets de DJ desde las 16:30 h hasta la medianoche, con artistas como María Arias, Delera y Chejo, entre otros.

El sábado 28, el festival no levanta el pie del acelerador. Villanueva abrirá la jornada en el escenario NEC a las 16:30 h, seguido por Merino, mientras en los escenarios principales se irán sucediendo las actuaciones de Elefantes, Bebe, Mikel Izal y Trueno, que tomará el relevo con su esperado show a las 22:35 h. La noche seguirá con Ultraligera, Delaporte y otro gran nombre de la electrónica nacional, Richi Risco, que cerrará la jornada con una sesión hasta las 4:30 h. En paralelo, el escenario NEC será testigo de los conciertos de 84 y Antílopez, así como de una sesión B2B especial de McFly y Sergei Rez. También ese día, el escenario electrónico reunirá a artistas como Double Trouble, Carlos Escalante, J-Nat o Element desde primeras horas de la tarde.

Además, Conexión Valladolid no olvida al público más joven ni a las familias. El sábado por la mañana, desde las 12:30 h, el festival ofrecerá un espacio dedicado a la infancia y al disfrute compartido, con actuaciones de los pequeños DJs de la escuela Who is in da house, y un karaoke colectivo desde las 14:00 h, repitiendo una de las experiencias más aclamadas de ediciones anteriores.

Como colofón, el domingo 29 de junio tendrá lugar un maratón musical de 12 horas en el escenario NEC, que acogerá de nuevo a Super Cristongo XXL, una popular sesión de DJs muy vinculada a la ciudad y reconocida por su animación y ambiente festivo. Será el cierre perfecto para una edición que destaca no solo por la calidad de su programación, sino también por su cuidado diseño de escenarios —en formato twin para evitar esperas entre conciertos—, la integración de diferentes estilos musicales, y la consolidación de un espacio que cada vez conecta más con su público.

Conexión Valladolid 2025 no será solo un festival; será una experiencia completa donde la música, el entorno y la comunidad se unen para celebrar una cultura musical viva, inclusiva y vibrante. Las entradas ya están disponibles y todo apunta a que esta edición hará historia en el panorama festivalero nacional.