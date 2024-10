Entrevista a Adrià Salas de La Pegatina: "Es un descanso para nosotros y para el público que necesita echarnos un poco de menos"

Estuve presente en el segundo concierto que dio La Pegatina en Madrid en 2008 o 2009, les he visto en concierto más de diez veces tanto en sala, como en festivales, como en conciertos especiales y ahora charlo con Adriá Salas, cantante del grupo, sobre su próximo concierto de despedida antes de tomarse un merecido descanso.

Tras un rato hablando sobre ese primer concierto en la legendaria sala Taboo de Malasaña, si Axel y Romain ya estaban en la banda y los amigos que tenemos en común le preguntó a Adrià sobre los motivos del parón.

"Hay varios factores, pero uno principal es que llevamos muchos años y realmente al final se acaba convirtiendo en una inercia de la que cuesta salir. El venga, grabar, tocar, grabar, tocar, grabar, tocar. Y es como, bueno, están empezando a cambiar cosas en el grupo donde varios son padres y llegamos a la época de la crisis de los 40. Entonces estamos ahí pensando que también tenemos otras prioridades familia, descanso, tranquilidad y ese tipo de cosas", explica Adrià.

Por su parte me explica que él tiene la intención de pasar gran parte del año que viene viajando: "Tenía un proyecto que siempre he querido hacer que es la vuelta al mundo y como todos tenemos la intención de hasta que nos jubilemos si puede ser con el grupo, en esa época ya no podré hacerlo, entonces sí me gustaría tener un tiempo, unos meses para hacer algunos viajes"

Una carrera tan larga y exitosa que les ha permitido generar un colchón económico y tener una base de fans tan fieles gracias a la cual pueden permitirse parar y dedicar tiempo a otras cosas: "Todo el mundo tenía como algunas inquietudes fuera del grupo que no se podían materializar por el hecho de que el grupo nos ocupaba todos los fines de semana y todo el verano y todo el tiempo. Dijimos bueno, creemos que ya está, es el momento después de tantos años en que nos podemos permitir estar unos meses alejados del grupo dedicando tiempo a otras cosas que también nos llenan".

Además, Adrià aprovechara el parón del grupo para lanzar su nuevo disco en solitario, el tercero con su propio nombre del que nos cuenta que "mi idea es sacar el disco en enero y en febrero tengo un par de fechas que serán en realidad la celebración de mi cumpleaños, pero aprovecho para hacer los dos primeros conciertos en solitario que nunca he hecho. A partir de ahí me voy y ya tengo vuelos para Uzbekistán y he pensado más sitios de Asia así un poco locos a los que no iría con el grupo a tocar".

Un disco lleno de colaboraciones, con letras más personales y en el que hay "una rumba pero hay mucho country incluso una zamba. También hay alguna canción más indie, folk hay un poco de todo y la verdad es que me ha gustado mucho justo ayer lo acabé de mezclar y estoy hoy dándole vueltas ahí al orden para que eso salga en enero".

El concierto que darán el 5 de octubre en el Wizink Center será diferente de La fiesta más grande del año, el concierto especial que dieron en 2019 en ese mismo recinto. "No, es diferente porque aquella fue un Wizink que se llamaba La fiesta más grande del año, hicimos como tres horas y algo y estuvimos un mes y medio solo ensayando para aquel concierto. Queríamos hacer un upgrade en nuestros directos, queríamos ensayar, hacer ese espectáculo y a partir de ahí situarnos en otro lugar en nuestros directos. Luego hicimos otro Wizink en 2023 para celebrar los 20 años, también con muchas colaboraciones y demás, pero sin el escenario de esa manera porque obviamente eso es inviable a nivel económico", explica Adrià.

"Ahora lo que hay que hacer es algo que sea equilibrado, que salga a cuentas y sin perder dinero, por lo menos que, aunque sea una celebración, tampoco es tirar la casa por la ventana que luego tenemos que estar unos meses sin tocar. Es un concierto de La Pegatina más grande, con más colaboraciones, con más luces, más confetí, más pantallas y más de todo", nos cuenta Adrià sobre este concierto especial.

Al preguntarle porqué solo había un único concierto de despedida en Madrid el cantante de La Pegatina me explicó que "Vamos a hacer un concierto gratuito en Barcelona en Plaza Catalunya el 26 de octubre y ya nos pareció suficiente despedida eso".

“Pero sí es verdad que intentamos currarnos el directo para que la gente se lo goce y pensar en el público sobre todo. Lo que nos gusta es que la gente se lo pase bien y hacer disfrutar que al final es para eso para lo que subes a un escenario", sentencia.

El grupo no pierde la energía más de veinte años después porque "Vas un fin de semana a tocar, igual te toca hacer dos conciertos de hora y media y entonces en esas 60 horas que llegas a estar fuera de casa está tocando solo 3. Si no te compensa, ya no lo harías, pero nos sigue compensando porque esas tres horas son increíbles, nos lo pasamos súper bien y es el momento de sacar la adrenalina. Estar encima del escenario es una experiencia que no tiene comparación con nada".

También hubo tiempo para hablar sobre los remixes de su canción más conocida, Mari Carmen, de la que Adrià me contó que "de hecho no es la más escuchada tampoco, creo que es la tercera o la cuarta más escuchada nuestra. Sí que es la canción más emblemática, porque suenan en orquestas, en fiestas, en todos lados. Pero no es la más escuchada nuestra es Y volar que tiene varios millones más y también Lloverá y yo veré".

Volviendo al parón Adrià añade que "Es un descanso para nosotros y para el público. Creemos que es necesario, que el público también necesita echarnos de menos un poco. Porque si no al final a veces se puede dejar de valorar lo que hacemos. Entonces creemos que es un descanso para el público también".

Cerramos hablando de la versión que han sacado de Para no verte más junto a la Mosca Tse Tse, una canción que grabaron hace unos años pero que ha visto la luz ahora ya que la retrasaron tras el éxito de la canción Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar que acompañó la victoria de Argentina en el mundial de Qatar de 2022. "Estuvo guay porque al final es una canción que has cantado desde que eres pequeño y de repente es como joder, ¿dónde he llegado que ya estoy ahí en un spot tan mítico para que te pidan cantarla con ellos?", explica Adrià.