Filtra las conversaciones íntimas que tuvo con Zayn Malik, y sus fans le agradecen las fotos inéditas

Pese a que los fans de Zayn Malik estaban deseando tener fotos nuevas de él y celebraron que volviera a la vida pública tras su aparición en la Semana de la Moda de París, no se esperaban que fueran a conseguir nuevas fotos suyas de la forma más inesperada posible. Porque, para sorpresa de todos, Sam Fisher, una usuaria de TikTok, ha decidido exponer las conversaciones privadas que tuvo con él, en las cuales revela que mantuvo una relación casual con el cantante, quien le pidió "al menos 40 veces tener un trío" con ella y otra chica.

Para ello, le dijo que encontrara a alguna chica bisexual que también estuviera interesada en tener un trío con ambos, algo para lo que él le pidió que no le dijera su nombre, ya que prefería que eso no condicionara la decisión de la otra chica. Pero, debido a esto, Sam Fisher insistió en que si no sabía quién era el chico la segunda chica podía llegar a asustarse y no sentirse segura frente a la propuesta, algo que provocó que Zayn perdiera el interés en el trío y criticase que la chica estuviera tan interesada en decirle su nombre.

Aun así, parece que finalmente lograron encontrar a una tercera persona unos meses después y, tras varios retrasos, llegaron a consumarlo. Pero, como todos sospechaban, la relación entre ambos no terminó del todo bien, ya que cuando quiso volver a repetirlo, la chica se emborrachó porque en aquel momento sentía dudas, y Zayn terminó pidiéndole que se fuera al comenzar el acto, algo que la tiktoker confiesa que la hizo sentir "derrotada y avergonzada0".

Esta es una historia que ha sorprendido mucho a todas las fans de Zayn Malik, entre las que algunas confiesan que no les ha gustado la actitud que tuvo el cantante en estas conversaciones. Pero, pese a que hay quienes han sido bastante críticas, parece que hay una gran mayoría que se ha tomado esta historia con mucho humor, momento en el que muchas también han aprovechado para agradecerle por compartir todas las selfies que Zayn le pasó durante esos meses de relación.

Sin duda, posiblemente la tiktoker no se esperaba que su historia fuera a recibir una respuesta tan positiva por parte de sus fans, quienes mayormente han bromeado con lo similar que resulta a las típicas historias de Wattpad que escribían muchas de ellas en el pasado.