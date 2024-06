Jennifer López cancela gira su de 2024 This Is Me: ·"Estoy completamente desconsolada y devastada"

Tras el anuncio por parte de The Black Keys de que cancelaban su tour norteamericano, por la escasa venta de entradas, para reprogramarlo en lugares más pequeños ahora ha sido Jennifer Lopez la que ha tenido que dar marcha atrás.

Jennifer López ha cancelado su gira de verano por América del Norte, que iba a ser la primera en cinco años, semanas antes de salir a la carretera y arrancar los conciertos el 26 de junio en Orlando, Florida.

La estrella del pop hizo el anuncio el viernes 31 de mayo en su boletín para fans On The JLo. "Representantes de Live Nation anunciaron hoy que la gira de verano 2024 de Jennifer Lopez por Estados Unidos 'THIS IS ME...LIVE' está cancelada, citando... 'Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos'". dice el mensaje.

La declaración fue seguida por una nota personal escrita por la cantante titulada "Un mensaje especial para mis JLovers en TheJLo".

"Estoy completamente desconsolado y devastado por haberte decepcionado. Sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. ", escribió López antes de sentenciar que "los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...".

Ambas giras, la de JLO y la de The Black Keys, se habían convertido recientemente en tema de discusión en las redes sociales, concretamente por capturas de pantalla que mostraban muchos lugares vacíos en fechas seleccionadas de la gira. Además de la escasa venta de entradas ambas giras se iban a celebrar en estadios y arenas de tamaño similar incluidos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York.

Mientras otros tours como los de Taylor Swift, Olivia Rodrigo o The Weeknd arrasan otros se quedan cortos y tienen que cancelar. A lo mejor tiene que ver con los elevados precios de las entradas y a lo mejor influye que parece que algunos artistas no tienen actualmente en el caché suficiente como para llenar estadios.