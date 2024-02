Kanye West se mete con Taylor Swift en la canción Carnival de su disco Vultures 1

El nuevo disco de Kanye West está dando mucho más de qué hablar de lo que la mayoría imaginaban. Después de lanzar la canción Vultures por sorpresa en Spotify, el cantante confirmó que la fecha de salida del álbum sería el 9 de febrero; pero ese día llegó, y no hubo ningún disco que escuchar. Ahora, tras la salida tardía del disco, se sabe que tendrá varios tomos, empezando por Vultures 1, y que este primer lanzamiento incluye una canción titulada Carnival con referencias a Taylor Swift.

La letra de esta canción se ha hecho viral porque el cantante compara su fortuna con la de Taylor Swift, un asunto porque se ha insultado mucho a Kanye en los últimos meses: se hizo tremendamente viral un post que comparaba el supuesto valor de las discografías del artista y de Taylor, señalando que "Taylor Swift podría comprar toda la discografía de Kanye West, y todavía le sobrarían 600 millones de dólares". Ahora, parece que Kanye querría responder a ese asunto explicando que su fortuna supera los 6 mil millones de dólares, por lo que ha conseguido "lo mismo que seis Taylor Swift".

La reacción a este verso de Kanye West ha sido bastante unánime: la mayoría de los que lo han visto no entienden de dónde viene esa fijación con Taylor Swift, ya que son varias las ocasiones en las que el cantante ha tratado de criticar a esta artista en concreto, tanto en entrevistas como en sus canciones. Esta reacción contrasta mucho con la de los fans de Kanye West, que piensan que Carnival es una de las mejores canciones de este disco por su sonoridad impactante y la clásica lírica "made by Kanye". Será necesario esperar unas semanas para conocer realmente cuál es el impacto de esta nueva era de Kanye West, en la que no cabe duda de que cargará contra muchos de los que han tratado de hundirlo en los últimos años.