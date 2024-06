Katy Perry anuncia su regreso con Woman’s World y los fans se muestran críticos

Después de tres años de silencio musical, Katy Perry ha anunciado su nuevo sencillo titulado Woman's World. Esta canción marca el inicio de una nueva era para la aclamada artista californiana, algo que tanto los fans como la industria llevaban tiempo esperando a que sucediese.

La revelación se realizó a través de las redes sociales de Perry, donde compartió un visual en el que aparece con un bikini y una especie de armadura futurista. En dicha publicación confirmó que Woman's World estará disponible a partir del próximo 11 de julio, seguido por el estreno del video oficial al día siguiente. Aunque aún no se han dado detalles sobre un próximo álbum, se espera que Perry esté preparando el terreno para su siguiente proyecto de estudio. Este nuevo sencillo promete ser un adelanto de lo que vendrá a partir de ahora en su carrera artística.

Pero aquí no acaba la cosa. En las últimas horas, ha circulado en redes sociales un audio que se presume es un fragmento de Woman's World. Sin embargo, esto aún está por confirmar, ya que también podría tratarse de algo hecho con inteligencia artificial. Eso sí, de confirmarse que, efectivamente, se trata de una filtración real, parece que la reacción de los fans no es la que Katy Perry esperaría. "Dios mío, espera, el estribillo también es muy malo" o "espero que esto solo sea una filtración falsa hecha con IA, porque Katy... estábamos esperando, pero no para esto" han sido algunos de los comentarios que han conseguido acumular más likes.

A pesar de todo, los fans de Perry están más que atentos a los próximos movimientos de la cantante. Su retorno después de tres años de silencio es una de las grandes noticias musicales del año, al menos en lo que al pop se refiere. El 11 de julio comprobaremos si el regreso de Perry está a la altura de las expectativas, que no son pocas.