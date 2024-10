Leire Martínez rompe su silencio tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Yo no he firmado el comunicado"

El pasado lunes 14 de octubre, La Oreja de Van Gogh sorprendía a sus seguidores al anunciar la salida de Leire Martínez como vocalista, poniendo fin a 17 años de éxitos y giras. Sin embargo, lo que debía ser un comunicado consensuado ha levantado muchas preguntas, ya que la propia cantante vasca ha declarado que no fue parte del mismo.

La periodista Mar Montoro, amiga cercana de Leire, fue la encargada de dar a conocer las primeras palabras de la exvocalista tras la noticia. En el programa Juntos, de Telemadrid, Montoro desveló el mensaje de Martínez: "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea". Estas palabras dejan entrever que Leire no estaba al tanto de cómo se iba a hacer pública la noticia, lo que ha generado especulaciones sobre tensiones internas.

La salida de Leire Martínez ha coincidido con la vuelta a los escenarios de Amaia Montero, la primera vocalista del grupo, lo que ha alimentado rumores sobre un posible regreso de la cantante original. Montero reapareció recientemente en un concierto de Karol G, interpretando la icónica canción Rosas, la misma con la que Leire rompió a llorar en su último concierto en Zaragoza.

A pesar de que Leire no se ha pronunciado de manera directa en sus redes sociales, su mensaje a Montoro ha dejado claro que no atraviesa un buen momento. El futuro del grupo y la posible vuelta de Amaia Montero continúan siendo un misterio, pero lo que está claro es que la marcha de Leire ha dejado una huella profunda en los seguidores de La Oreja de Van Gogh.