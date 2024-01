La letra de la Bizarrap Music Session de Young Miko genera reacciones enfrentadas: ¿es floja?

Cada vez que llega una nueva BZRP Music Session, la reaccion de las redes siempre es similar: hay quienes consideran que es una obra maestra, y también quienes creen que es la peor que se ha publicado hasta el momento. Si bien es cierto que las críticas a la producción repetitiva de Bizarrap se han hecho notar cada vez más, lo normal es que todas las Music Sessions envejezcan bastante bien, y que acumulen una buena cantidad de streams con el paso de los meses. Cuando se confirma que será un artista muy popular el que protagonice la próxima sesión, la expectación sube como la espuma, y es habitual que luego se genere una sensación de decepción cuando por fin ve la luz. Ese ha sido el caso de Young Miko, que está recibiendo reviews de todo tipo tras el lanzamiento de la BZRP Music Session #58.

La letra de esta Music Session es la que está recibiendo más críticas. Aunque tiene algunos momentos destacables, la triple repetición del estribillo y la poca claridad de los ataques que realiza la cantante han dejado un mal sabor de boca entre muchos de los fans de Young Miko y de Bizarrap. Hay quienes no han acabado de entender a quién se está dirigiendo con los mensajes de la canción, porque son demasiado genéricos y podrían ser la respuesta a los comentarios de cualquier hater random.

Además, el beat poco llamativo creado por Bizarrap no ha ayudado a salvar la canción, que la mayoría catalogan como una de las más flojas que han escuchado hasta el momento. Las partes más emotivas de la letra han sido las que los fans han destacado en redes, tanto la que hace referencia a la madre de Young Miko como la que habla del hecho de que no ha cambiado su carácter desde que se convirtiese en una estrella de la música. Con suerte, los pequeños detalles sin sentido acabarán perdiendo peso con el paso de los días, y la BZRP Music Session #58 conseguirá mantenerse en lo alto de las listas sin problemas.

Puedes leer la letra completa de la Bizarrap Music Session de Young Miko aquí:

¿Cómo llegamos aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra vez

No sé cuándo la voy 'a ver

ESTRIBILLO:

Pero mientras tanto andams' en Jet Ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando tortas

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los Stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Baby, aquí corremos fino, digo, yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba. ¿Hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favores? Cabrón, sí, me imagino

Sí, es que, man, yo te vi, afuera, en la fila pa' mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco

Si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luces, déjame a oscuras

Que mi gente prende los flashes si yo pido que los suban

(ESTRIBILLO)

Aquí va otra más

Para los que han estado de siempre

Eso es, ojalá

Ustedes nunca me suelten

Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar

Aunque todas las marcas me quieran auspiciar

Aunque ya todas mi exes quieren ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar

No, no significa que yo dejo de ser normal

Puede que antisocial

Que no sepa confiar no es nada personal

Es que si cambian de color, no me quiero asociar

Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar

No te sientas mal, no eres tan especial

Dicen que hablaste de mí, pero andas sin señal

(ESTRIBILLO)