Lola Índigo y su aplaudido discurso sobre el hate que recibe en redes por su físico

El cuerpo de cada persona es un templo sagrado, pero se ve que algunos siempre deciden mear en el portón de esos templos. Dicho de otro modo, hay mucho pesado suelto en redes sociales al que le encanta opinar sobre el cuerpo de otras personas, especialmente si son mujeres y si consideran que están gordas. Esta es una cuestión que afecta a todo el mundo, desde personas anónimas hasta cantantes del nivel de Lola Índigo, que ya se ha cansado de ser buena onda con este tema y ha decidido llamar la atención sobre ello.

"Y se metieron conmigo en el Tiktok y digo 'Maricón, ya me he borrado el Twitter, no me quiero borrar TikTok también que me gusta mucho ver Golden Retriever'. No lo voy a hacer, por supuesto que no". Así empezaba la anécdota de la artista, indicando un caso más en el que alguien usaba las redes sociales para atacarla. "Cuando yo me dé la vuelta y veáis que tengo un cuerpo normal, os tenéis que acordar del potaje que me he comido, de lo bien que vivo y lo feliz que soy". Después procede a señalar que se hizo cantante porque era su sueño y lo que deseaba conseguir, y no responder a los estereotipos desfasados que algunos esperan que cumpla a raja tabla.

"Que nadie os diga cómo tenéis que veros. Vamos a dejar de opinar de los cuerpos ajenos". Con eso daba fin a su alegato antes de pedir un aplauso para sus bailarinas. El discurso de la cantante ha sido claro, honesto, directo y sensato. Las redes sociales son un espacio con demasiado odio que puede afectar a cualquier personal. Callarse la boca también es una opción y algunas personas deberían empezar a aplicarse esa medida.