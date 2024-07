Mad Cool Festival anuncia los horarios oficiales para 2024: Estos son los peores solapes entre artistas

El Mad Cool ha anunciado los horarios para los cuatro días de su edición de 2024 y ha sorpresas. El festival se celebra los días 10, 11, 12 y 13 de julio en el recinto Iberdrola Music de Villaverde con menos público, menos escenarios y muchas mejoras organizativas prometidas.

En esta nueva edición se ha reducido la cantidad de escenarios a un total de 6, lo que sin duda desempeñará un papel clave en la distribución y los flujos de movimiento dentro del evento, reduciendo las coincidencias en los horarios y contribuyendo a minimizar la contaminación acústica entre los diferentes escenarios.

Mad Cool Festival 2024 contará con de 100 artistas, ofreciendo una amplia y ecléctica programación en su séptima edición, pudiendo disfrutar de las actuaciones de nombres tan relevantes como Dua Lipa, The Killers, Pearl Jam, Avril Lavigne, Måneskin, The Smashing Pumpkins, Bring Me The Horizon, Janelle Monáe, Sum 41, Motxila 21, Tom Oddell, Rema, Sexxy Red, Greta Van Fleet, The Kooks, Keane, Tyla… entre otrxs.

Miércoles 10: Vía libre para Dua Lipa

El miércoles Janelle Monáe actúa a las 19:00 coincidiendo con James Arthur y posteriormente los clásicos Garbage coinciden con el rock alternativo de Nothing But Thieves. El plato fuerte de la jornada es Dua Lipa cuyo concierto se solapa con la rapera Sexxy Red y el dj Parra For Cuva dos artistas interesantes, pero que en mi opinión no van a suponer solapes especialmente duros para la mayoría del publico que abarrotará el concierto de la cantante británica.

Jueves 11: Pearl Jam y la locura

El jueves es personalmente el día más complicado de todos y con mayores solapes. Los todopoderosos Pearl Jam se enfrentan a Bomba Estéreo y al mejor dj de todo el festiva, después Greta Van Fleet se enfrenta a Paul Kalkbrenner para cerrar la jornada. Los rockeros lo tendrán fácil e irán seguido a Pearl Jam y Greta Van Fleet pero habrá personas, como yo, que les gustaría ver a los cuatro. El día es igualmente complicado desde primera hora con los solapes de The Heavy con Russian Red y Keane con Nia Archives. Desgraciadamente Sofi Tukker no podrá actuar en el festival

Viernes 12: Rema se cae del cartel

El viernes no estará Rema como cabeza de cartel, pero igualmente tendremos solapes entre Black Pumas y Tom Morello, Sum 41 y Jessue Ware, Maneskin y The Breeders para cerrar el festival.

Sábado 13: Avril Lavigne y The Killers

El último día del festival es para muchos uno de los más potentes y seguro que habrá mucha gente que no salga de los dos escenarios principales y encadenen los conciertos de Avril Lavigne, Bring Me The Horizon, The Killers y The Kooks. Algunos de los solapes más notorios de la jornada son el choque de Arlo Parks con Nathaniel Rateliff, Avril Lavigne con Lord Huron y Bring Me The Horizon con The Gaslight Anthem.