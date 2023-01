Las mejores canciones de RnB de la historia: las redes deciden

El pop y el rock son dos de los géneros musicales más analizados, criticados y venerados de la historia, pero las redes han decidido que ya es tiempo de que el RnB tenga su momento estelar. Un usuario de Twitter preguntó por las mejores canciones de este género musical, y la respuesta en la red social ha sido masiva. Muchas de las propuestas que se han enviado han tenido tanto apoyo, que ya se puede decir cuáles son los proyectos de RnB favoritos de los fans.

Algunos de los citados de este tuit acumulan miles de RTs, y no cabe duda de que las mujeres son las que arrasan en esta lista. Las voces melosas son las que parecen atraer más a los seguidores del RnB, que han escogido grandes hits de épocas muy distintas para componer este listado. Desde los intentos más conocidos de los noventa a las propuestas más recientes de la década de los 2010’s, esta lista es una auténtica celebración de la música de calidad.

Los fans del RnB no podrían estar más contentos: entrar en los citados de este tuit es una apuesta segura para quien quiera encontrar nueva música que escuchar de su género favorito. No son pocas las canciones que han sido amplificadas de forma notable, y crear una playlist con todas ellas sería una tarea larga de completar. Con el carácter atemporal que ha hecho siempre reconocible a este género musical, poco importa la antigüedad de cada canción: todas podrán ser disfrutables por aquellos que tengan entre sus músicos favoritos a Beyoncé, Mariah Carey o Alicia Keys. ¡Y si no ves tu favorita entre los citados de este tuit, ya estás tardando en incluirla para que los demás también la conozcan!