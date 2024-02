Miley Cyrus y su novio Maxx Morando viven juntos y están muy felices

Miley Cyrus y su novio Maxx Morando se han mudado juntos. Una fuente le dijo recientemente a People que la artista ganadora de un Grammy, de 31 años, está viviendo con el batería, de 25.

La fuente dijo que Morando, que es batería de la banda Liily, causó una buena impresión en la gente en el círculo íntimo de la cantante. "Todo el mundo ama a Maxx", dijo la fuente al medio. "Es un gran tipo. Es reservado y no le gusta estar en la prensa. Ha sido bueno para ella".

La nativa de Franklin, Tennessee, "está muy contenta" con Morando, con quien ha estado vinculada durante más de dos años. La cantante "ha cambiado mucho en los últimos años", dijo la fuente y ahora "parece más tranquila y armoniosa".

Además Cyrus está en un gran momento profesional y se llevó a casa los dos primeros premios Grammy de su carrera en la 66ª entrega anual de estos premios en Los Ángeles.

Cyrus reclamó los honores de Mejor interpretación pop solista y Grabación del año por su lanzamiento de 2023 Flowers, superando a la candente Taylor Swift en ambas categorías.

En su discurso de aceptación, Cyrus agradeció a su novio y a su familia y agregó: "No creo que me haya olvidado de nadie, pero es posible que me haya olvidado de la ropa interior".